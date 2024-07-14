Покушение на Трампа: главу Секретной службы США вызывают на слушание в Конгресс

Покушение на Трампа

Сегодня в штате Пенсильвания во время митинга на экс-президента и предполагаемого будущего кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа было совершено покушение.

Сам Трамп был ранен в ухо, на видео с места событий видна кровь после того, как он касается головы. Служба охраны сразу эвакуировала бывшего президента со сцены, на которой он выступал во время выстрела.

После эвакуации Секретная служба сообщила, что Дональд Трамп находится в безопасности. А его предвыборный штаб сообщил, что его осмотрели в местной больнице.

Подробнее о покушении, подозреваемом и реакции нынешнего президента и основного оппонента Трампа на выборах Джо Байдена, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что украинский президент сразу отреагировал на этот акт насилия в сторону Трампа.

РБК-Украина также писала о том, что Россия в этот раз тоже не прошла мимо и в очередной раз попыталась обвинить Украину в причастности. Пропагандисты Кремля придумали фейк с покушением на Трампа и якобы даже нашли "украинский след"

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