Покушение на должностного лица налоговой и одобрения от США по F-16: новости за 19 августа
В Киеве произошла попытка покушения на замглавы налоговой, а Соединенные Штаты одобрили передачу истребителей F-16 Украине.
Детальнее о том, что произошло в пятницу, 18 августа, - в материале РБК-Украина .
Война РФ против Украины
- Украинские военные ликвидировали еще 460 захватчиков. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 256 510 военных.
- Британская разведка сообщила, что Москва пытается стереть национальную идентичность украинцев на оккупированных территориях. В школах и СМИ навязывается кремлевская пропаганда.
Покушение на заместителя главы налоговой
О попытке покушения на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура написал глава комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.
По его словам, инцидент произошел 17 августа в центре Киева, но полиция якобы просила не разглашать до утра никакой информации.
Заказчиками он называл "схемщиков", лишившихся "бизнеса" и добавил, что исполнители были задержаны и дают показы на заказчиков.
Впоследствии информацию о попытке покушения на замглавы Налоговой подтвердил министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии РБК-Украина.
Изготовление "Шахедов" в России - это отвлечение от Ирана, - Игнат
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия производит дроны-камикадзе Shahed на своей территории для того, чтобы отвлечь внимание от Ирана.
США одобрили передачу F-16 Украине от Дании и Нидерландов, - Reuters
По данным издания, Соединенные Штаты одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только будет завершена подготовка пилотов.
В Дании подтвердили, что получили от США одобрение на передачу Украине F-16
Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен. По его словам, Дания направила США запрос по поставкам самолетов Украине и получила "дружеский ответ".
При этом Расмуссен отмечает, что решение о поставках истребителей F-16 пока не принято. Это может произойти после окончания учений украинских пилотов.
Нидерланды также подтвердили получение одобрения США на передачу Украине F-16
Глава МИД Нидерландов Вопке Хустра отметил, что теперь Нидерланды продолжат обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами.
На фронт отправили 270 ударных дронов Vampire украинского производства.
Речь идет о коптерах украинского производства, которые могут нести до 15 кг полезной нагрузки.
Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что военные будут применять их для уничтожения как бронированных автомобилей и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов. Каждый дрон оборудован тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью.
Россия ежемесячно мобилизует около 20 тысяч человек, - ГУР
Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что недавно мэр Москвы Сергей Собянин назвал интересную цифру - 45 тысяч москвичей, якобы находящихся на фронте. До этого эта цифра была 35 тысяч. Так, мэр фактически признался в том, что всего за несколько месяцев в столице было дополнительно мобилизовано около 10 тысяч человек.
Мобилизационная кампания в России продолжается "разными способами, разными методами". Юсов отметил, что речь идет именно о принудительной мобилизации, однако детей чиновников и олигархов она не затрагивает. Преимущественно мобилизуют тех, кто недавно получил паспорт.
Молдова будет помогать Украине с транзитом зерна, - Санду
Как заявила президент Молдовы Майя Санду, Кишинев хочет помогать Украине с транзитом зерна и пытается найти решение, которое удовлетворило бы местных фермеров и помогло государству.
По ее словам, Молдова ведет переговоры с Украиной, Румынией и Еврокомиссией, чтобы понять, как страна может согласовать интересы своих фермеров и обеспечить транзит зерна из Украины. Санду уверена, что Молдова должна помочь Украине, сегодня обеспечивающей их мир.
Зеленский утвердил отмену налогов на импорт антидроновых ружей и тепловизоров
Президент Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие освобождение от налогов импорта антидроновых ружей и тепловизоров.
Глава государства подписал закон № 9467, согласно которому импорт освобождается от НДС, и закон № 9468, отменяющий ввозную пошлину.
В Энергодаре произошел взрыв на совещании руководителей оккупационной полиции
По данным ГУР, ориентировочно в 09.23 в кабинете начальника полиции города раздался мощный взрыв. В результате этого численные ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД России Чесанов Павел Валерьевич (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений.
США одобрили программу обучения украинских пилотов на F-16 в Дании, - CNN
По словам представителя администрации президента Джо Байдена, США одобрили передачу Украине учебных материалов по F-16, поскольку должна начаться программа обучения украинских пилотов на американских самолетах.
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