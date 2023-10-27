Покушение на Царева было спецоперацией СБУ, - источники

"Он давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления. Царев - абсолютно законная цель. Это не просто фанатик "русского мира", а человек, который лично приехал вместе с российскими танками захватывать Киев", - подчеркнул информированный источник.

Отмечается, что детали спецоперации не разглашаются. По состоянию на сейчас сообщается, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

Источники в СБУ уточнили, что состояние Царева критическое - врачи борются за его жизнь, но есть большой шанс, что он может умереть.

Покушение на Царева

Сегодня на Telegram-канале Царева появилось сообщение с некоторыми подробностями покушения со слов его родных.

"Около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на данный момент нет" , - указывается в публикации.

Что известно о Цареве

Олег Царев был нардепом от "Партии регионов", после Революции Достоинства 2014 пытался баллотироваться на пост президента Украины, но снял кандидатуру и открыто выступил за "референдумы" в Донецкой и Луганской областях. Позже объявил себя "спикером парламента Новороссии".

В марте Киевский апелляционный суд оставил по-прежнему приговор суда Олегу Цареву, которого годом ранее приговорили к 12 годам тюрьмы, признав виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса.

Напомним, дело по обвинению Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины находилось в суде с 2017 года.