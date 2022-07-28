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Залужний провів телефонну розмову з начальником Генштабу Канади: що обговорювали

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Київ, Четвер 28 липня 2022 00:15
Залужний провів телефонну розмову з начальником Генштабу Канади: що обговорювали Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Начальником штабу оборони Збройних сил Канади генералом Уейном Дональдом Ейром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головнокомандувача ЗСУ.

В ході розмови Залужний подякував генералу за військову допомогу Україні в умовах повномасштабної російської агресії. Також генерали предметно обговорили хід і обсяги чергових поставок озброєння і техніки для ЗСУ.

Раніше в Міноборони Канади заявили, що у Росії, ймовірно, більше немає військових сил і засобів для реалізації своїх амбіцій в Україні.

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