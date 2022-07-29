ЗСУ показали перше бойове застосування M270 MLRS (відео)

Збройні сили України вдячні партнерам за військову допомогу та підтримку. Зокрема за постачання реактивних систем залпового вогню М270.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокамандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Збройні сили України вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку і допомогу. Разом до Перемоги!" - зазначив генерал. Водночас Залужний оприлюднив відео, на якому українські військові демонструють роботу далекобійної РСЗВ М270. "Зброї багато не буває, чим більше зброї - тим краще. Військовий не може сказати, що у нього достатньо озброєння", - підкреслив у ролику один із бійців ЗСУ.