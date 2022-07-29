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ЗСУ показали перше бойове застосування M270 MLRS (відео)

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П'ятниця 29 липня 2022 11:34
ЗСУ показали перше бойове застосування M270 MLRS (відео) Фото: Залужний відреагував на надану партнерами допомогу ЗСУ (facebook.com.vzaluznyj)
Автор: Олег Васьків

Збройні сили України вдячні партнерам за військову допомогу та підтримку. Зокрема за постачання реактивних систем залпового вогню М270.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокамандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Збройні сили України вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку і допомогу. Разом до Перемоги!" - зазначив генерал.

Водночас Залужний оприлюднив відео, на якому українські військові демонструють роботу далекобійної РСЗВ М270.

"Зброї багато не буває, чим більше зброї - тим краще. Військовий не може сказати, що у нього достатньо озброєння", - підкреслив у ролику один із бійців ЗСУ.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резінков 15 липня поінформував, що Україна отримала перші делекобійні реактивні системи залпового вогню M270. Ці РСЗВ використовуються і для запуску тактичних ракет.

Мінімальна дальність стрільби - 2 000 метрів, максимальна - від 40 000 до 80 000 метрів в залежності від типу снаряда. Тактичні ракети ATACMS здатні бити на відстань до 220 кілометрів.

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