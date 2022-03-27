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Залужний відреагував на фейк Росії про нібито знущання над полоненими

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Київ, Неділя 27 березня 2022 23:33
Залужний відреагував на фейк Росії про нібито знущання над полоненими Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook. com. vzaluznyj)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний відреагував на фейкове відео з нібито знущаннями над полоненими російськими солдатами. Він закликав враховувати реалії інформаційної війни і довіряти тільки офіційним джерелам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebopk Залужного.

"З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає і поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" по відношенню до "російських полонених", - написав Залужний.

Главком зазначив, що військовослужбовці ЗСУ та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Залужний закликав враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти тільки офіційним джерелам.

Нагадаємо, раніше в російських Telegram-каналах поширили відео, на якому одягнені у форму українських військових люди знущаються над нібито взятими в полон російськими солдатами.

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