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Залужний звернувся до політиків: не принижуйте ЗСУ своїми "експертними оцінками"

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Україна, Субота 19 березня 2022 15:11
Залужний звернувся до політиків: не принижуйте ЗСУ своїми "експертними оцінками" Валерій Залужний звернувся до політиків (facebook.com.vzaluznyj)
Автор: Тетяна Самарук

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до політиків, які перебувають у тилових містах. Він закликав не принижувати українських захисників своїми "експертними оцінками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Валерія Залужного.

"Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять "оцінки" оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами, на зразок, противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів", - написав він.

Також Залужний наголосив, що ЗСУ героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі.

"Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили й не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ".

Тому він закликав політиків не принижувати українських захисників своїми "експертними оцінками".

"Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що Залужний розповів, що ЗСУ зупинили агресора і переходять в контрнаступ на визначених напрямках.

Також головнокомандувач ЗСУ заявив, що російська армія за рівнем професіоналізму відстала від української на 8 років.

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