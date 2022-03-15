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ЗСУ зупинили агресора і переходять в контрнаступ на визначених напрямках, - Залужний

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Київ, Вівторок 15 березня 2022 12:56
ЗСУ зупинили агресора і переходять в контрнаступ на визначених напрямках, - Залужний Фото: Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Марія Кучерявець

Збройні Сили України зупинили російського окупанта. На визначених напрямках наші військові переходять в контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

"20 днів відкритої війни. 20 днів стійкості і героїзму. 20 днів боротьби. Збройні Сили України виконують поставлені завдання. Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ", - написав Залужний.

Він зазначив, що українська армія зазнає втрат, проте вони в декілька разів менші за втрати ворога.

"На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров'я кожного нашого воїна безцінне. Співчуваю родинам загиблих. Обіцяю, ми помстимося за кожного побратима і посестру, за мирних українців, за наших дітей", - додав Залужний.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що за 19 днів Росія отримала вбитих більше, ніж за дві війни в Чечні.

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