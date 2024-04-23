У Зеленского заявили, что Залужный скоро приступит к работе послом в Британии

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в ближайшие недели приступит к работе в должности посла в Великобритании.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала " Киев24 ".

"Насколько я понимаю, там официально все уже уточнено, то есть он будет официально послом", – сказал он.

Подоляк отметил, что Лондон уже согласовал кандидатуру Залужного на посту посла Украины.

Также он добавил, что сейчас продолжаются процедурные процессы, в том числе через Министерство иностранных дел, и "это вопрос уже недель", и "некоторые логистические составляющие надо дорешать".

"Я уже не вижу политизации вообще вокруг фамилии господина Залужного", - заметил Подоляк.

Отставка главкома Залужного и вопрос о должности посла

Напомним, 8 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ушел в отставку. На его место президентом Владимиром Зеленским был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Также глава государства 9 февраля присвоил бывшему главкому Залужному и начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову звание Героя Украины.

Позже стало известно, что президент Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии.