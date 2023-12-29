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У Залужного отгородились от заявлений его экс-советников вне штата

Фото: Алла Мартынюк (instagram com allaacter)
Автор: Ульяна Безпалько

Какие-либо внештатные помощники главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не имеют полномочий давать публичные комментарии от его имени. А все их заявления являются исключительно их собственным мнением и не отражают позицию главкома.

Об этом сказали в Генеральном штабе ВСУ в ответ на запрос РБК-Украина.

О чем речь

Вчера, 28 декабря, основатель фонда "Защита Будущего" Алла Мартынюк в эфире Youtube-канала "Исландия" оскандалилась заявлением о мобилизации. Канал подписал Мартынюк как "помощника-консультанта главнокомандующего ВСУ".

"Не нужно паниковать, что ваш сын погибнет на войне. Мы все умрем и лучше умереть достойно, чем тебе на голову упадет кирпич или тебя собьет машина", - сказала она в эфире одной из программ Youtube-канала.

Что об этом говорят в Генштабе

В Генштабе в ответ на запрос РБК-Украина заявили, что по состоянию на 28 декабря 2023 года у Залужного нет помощников-консультантов вне штата. И какие-либо внештатные помощники не имели полномочий говорить от имени главкома.

"Любые внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени главнокомандующего Вооруженными силами Украины, а сказанное ими - является исключительно следствием личной жажды публичности", - отметили в Генштабе.

Мобилизация в Украине

Кабинет министров вечером 25 декабря внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Более подробно о законопроекте и предложениях по мобилизации - в материале РБК-Украина.

При этом омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в законопроекте есть нормы, противоречащие Конституции. Речь об ограничениях для уклоняющихся. В частности, это запрет на сделки с недвижимостью.

По информации источников РБК-Украина, законопроект все еще могут изменить или доработать.

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Валерий ЗалужныйГенштаб ВСУМобилизация в Украине