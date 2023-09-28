Залужный встретился с начальником Штаба обороны Британии: обсудили потребности ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 28 сентября, встретился с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главнокомандующего ВСУ в Facebook .

"Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Обсудили актуальные потребности украинского войска", - говорится в сообщении.

Залужный уточнил, что он особо отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны.

"Поблагодарил за этот визит и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Визиты Радакина в Украину

В июле прошлого года начальник Вооруженных сил Британии Тони Радакин посетил Киев и встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

В августе уже этого года Киев посетил начальник Штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин.

Визит главы Минобороны Британии в Украину

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с назначенным министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, который находится с визитом в Киеве.

Зеленский и Шаппс также обсудили вопросы усиления украинского ПВО, что особенно важно в преддверии зимнего периода.

Отдельно было отмечено принятие G7 на Вильнюсском саммите НАТО совместной декларации о поддержке Украины и начале переговоров с Великобританией о заключении соответствующего двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.