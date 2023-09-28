ua en ru
Чт, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Залужный встретился с начальником Штаба обороны Британии: обсудили потребности ВСУ

Четверг 28 сентября 2023 16:01
UA EN RU
Залужный встретился с начальником Штаба обороны Британии: обсудили потребности ВСУ Фото: Валерий Залужный и Тони Радакин (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Дмитрий Браславский

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 28 сентября, встретился с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главнокомандующего ВСУ в Facebook.

"Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Обсудили актуальные потребности украинского войска", - говорится в сообщении.

Залужный уточнил, что он особо отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны.

"Поблагодарил за этот визит и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Визиты Радакина в Украину

В июле прошлого года начальник Вооруженных сил Британии Тони Радакин посетил Киев и встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

В августе уже этого года Киев посетил начальник Штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин.

Визит главы Минобороны Британии в Украину

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с назначенным министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, который находится с визитом в Киеве.

Зеленский и Шаппс также обсудили вопросы усиления украинского ПВО, что особенно важно в преддверии зимнего периода.

Отдельно было отмечено принятие G7 на Вильнюсском саммите НАТО совместной декларации о поддержке Украины и начале переговоров с Великобританией о заключении соответствующего двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Вооруженные силы Украины ПВО Война в Украине
NEWS
Возможна ли экстрадиция Коломойского в США: что говорят источники во власти
Возможна ли экстрадиция Коломойского в США: что говорят источники во власти
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых