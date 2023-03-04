ua ru
Сб, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украину посетил начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады: встретился с Залужным

Новина українською →
Украина, Суббота 04 марта 2023 16:46
Украину посетил начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады: встретился с Залужным Фото: начальник Штаба обороны Вооруженных Сил Канады Уэйн Эйр (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 4 марта, в Украину приехал начальник Штаба обороны Вооруженных Сил Канады Уэйн Эйр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

"Рад приветствовать в Украине начальника Штаба обороны Вооруженных сил Канады генерала Уэйна Эйра. Имели откровенный разговор. Подробно проинформировал коллегу по оперативной ситуации на фронте. Особое внимание обратил на Восточное направление", - говорится в сообщении.

Украину посетил начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады: встретился с ЗалужнымЗалужный отметил, что они обсудили вопросы поставок военной помощи, а именно вооружения и боеприпасов.

"Украина и Канада будут и дальше развивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Благодарен генералу Эйру, правительству и всему канадскому народу за последовательную и четкую поддержку нашего государства", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что канадские военные показали кадры по учениям украинских бойцов на танках Leopard 2. Эти тренировки проходили в Польше.

Канада готова расширить свою летную тренировочную программу, чтобы включить в нее украинских военных пилотов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Канада Война в Украине
NEWS
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным