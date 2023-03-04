Украину посетил начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады: встретился с Залужным
В субботу, 4 марта, в Украину приехал начальник Штаба обороны Вооруженных Сил Канады Уэйн Эйр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.
"Рад приветствовать в Украине начальника Штаба обороны Вооруженных сил Канады генерала Уэйна Эйра. Имели откровенный разговор. Подробно проинформировал коллегу по оперативной ситуации на фронте. Особое внимание обратил на Восточное направление", - говорится в сообщении.
Залужный отметил, что они обсудили вопросы поставок военной помощи, а именно вооружения и боеприпасов.
"Украина и Канада будут и дальше развивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Благодарен генералу Эйру, правительству и всему канадскому народу за последовательную и четкую поддержку нашего государства", - добавил главнокомандующий ВСУ.
Напомним, что канадские военные показали кадры по учениям украинских бойцов на танках Leopard 2. Эти тренировки проходили в Польше.
Канада готова расширить свою летную тренировочную программу, чтобы включить в нее украинских военных пилотов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.