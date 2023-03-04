Украину посетил начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады: встретился с Залужным

В субботу, 4 марта, в Украину приехал начальник Штаба обороны Вооруженных Сил Канады Уэйн Эйр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.