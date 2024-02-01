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Залужный считает, что беспилотники помогут Украине выйти из позиционной войны

Четверг 01 февраля 2024 20:12
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Залужный считает, что беспилотники помогут Украине выйти из позиционной войны Фото: Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный считает, что развитие вооружения и военной техники поможет Украине выйти из позиционной войны. В частности, речь о беспилотниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью украинского военачальника для CNN .

По словам Залужного, основной причиной изменения стратегии и способов применения войск является развитие вооружения и военной техники, особенно беспилотных систем. Он отметил, что их применение стало массовым и позволяет выполнять широкий спектр задач.

"Следовательно беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционной формы, которые во времени не выгодны для Украины по целому ряду причин", - говорит Залужный.

Однако он считает, что в настоящее время существует ряд факторов, безусловно влияющих на решения по поиску новых форм применения сил обороны.

По его мнению, это нестабильная политическая ситуация вокруг Украины. А также высока вероятность провоцирования Россией ряда конфликтов по примеру Израиля и Йемена и отвлечения основных партнеров от поддержки Украины.

Залужный обратил внимание и на истощенность партнеров, в частности, их запасов ракет и боеприпасов к артиллерии и ПВО. Это повлияло на высокую интенсивность боевых действий в Украине и невозможность их быстрого изготовления на фоне мирового дефицита пороха.

Заявления Залужного по поводу позиционной войны

В ноябре прошлого года Валерий Залужный уже говорил о том, что война на Украине сейчас переходит на новый этап. Тогда он рассказал, что военные называют его "позиционной" войной статического и изнурительного боя.

Уже тогда Залужный заявлял, что Украине нужно наносить массированные удары с использованием приманок и ударных беспилотников. Это позволит перегрузить системы противовоздушной обороны России.

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Залужный считает, что беспилотники помогут Украине выйти из позиционной войны
Залужный считает, что беспилотники помогут Украине выйти из позиционной войны
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