RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Залужный посетил позиции в районе Купянска. Сырский доложил про обстановку (фото)

Архивное фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Дмитрий Браславский

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 9 января, посетил позиции в районе города Купянск в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что кроме Залужного район Купянска посетили министр обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

Командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил с ситуацией вокруг Купянска, где украинские воины отражают постоянные попытки врага атаковать.

Фото: Встреча Залужного и военных (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

По словам военных, успехов у российских оккупантов на этом направлении нет. 

"Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время - врагу не понравится", - подчеркнул министр обороны.

Ситуация на Купянском направлении

Недавно британское издание The Telegraph со ссылкой на "приближенный" к украинским военным источник заявил о том, что россияне якобы могут начать "наземное наступление" в Харьковской области 15 января после массированных обстрелов.

В то же время представитель командования Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что военные не наблюдают изменений в составе войск врага в Харьковской области и на территории России, граничащей с регионом

Вчера Сырский сообщил, что российские оккупанты продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону украинских войск и продвинуться в направлении Купянска Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в УкраинехарковКупянск