Залужный посетил позиции в районе Купянска. Сырский доложил про обстановку (фото)

Отмечается, что кроме Залужного район Купянска посетили министр обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

Командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил с ситуацией вокруг Купянска, где украинские воины отражают постоянные попытки врага атаковать.

Фото: Встреча Залужного и военных (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

По словам военных, успехов у российских оккупантов на этом направлении нет.

"Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время - врагу не понравится", - подчеркнул министр обороны.

Ситуация на Купянском направлении

Недавно британское издание The Telegraph со ссылкой на "приближенный" к украинским военным источник заявил о том, что россияне якобы могут начать "наземное наступление" в Харьковской области 15 января после массированных обстрелов.

В то же время представитель командования Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что военные не наблюдают изменений в составе войск врага в Харьковской области и на территории России, граничащей с регионом

Вчера Сырский сообщил, что российские оккупанты продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону украинских войск и продвинуться в направлении Купянска Харьковской области.