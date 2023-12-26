Залужный отреагировал на новый законопроект о мобилизации

"Первое с чего я хотел бы начать, это о формулировке самого вопроса. Никаких там представлений, каких-либо законопроектов ВСУ или Генштаб не делали на Кабинет министров и не могут делать", - заявил Залужный.

Главком объяснил, что Вооруженные силы Украины и Генеральный штаб лишены такой инициативы.

"Вместе с тем ВСУ работали непосредственно с субъектом законодательной инициативы Министерства обороны, формирующим государственную политику в области обороны. Соответственно и в составе рабочих групп работали и наши специалисты, которые в этой работе следили прежде всего за тем, чтобы не нарушались механизмы, которые применяются в военном управлении непосредственно боевыми действиями. Чтобы на законодательном уровне не были приняты те или иные моменты, которые могли бы помешать деятельности военного командования", - пояснил Залужный.

Он отметил, что в такой рабочей группе осуществлялась работа, а Минобороны, как допускает главком, уже подавало эти законодательные инициативы непосредственно в Кабмин.

"Мы, как Вооруженные силы Украины, формируем запросы на боеприпасы, на вооружение, технику, людей. Мы проводим формирование запросов на ресурс. В том числе и осуществляем планирование на следующий год. И уже показываем ориентировочные цифры, которые нам необходимы будут для выполнения задач в следующем году. Все эти предложения мы подаем в Минобороны, где уже дальше решают, каким образом эти потребности обеспечить", - акцентировал Залужный.

Новость дополняется...