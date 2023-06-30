ua ru
Пт, 30 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Залужный ответил на ядерные угрозы России: меня это совсем не останавливает

Новина українською →
Киев, Пятница 30 июня 2023 12:41
Залужный ответил на ядерные угрозы России: меня это совсем не останавливает Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (golos com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил на ядерные угрозы России. Он заявил, что это его не остановит на пути к освобождению всех украинских территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в интервью The Washington Post.

Издание отмечает, что самый плохой сценарий, который может рассматривать главнокомандующий ВСУ - это угроза ядерного удара России. Также, по данным разведки, россияне могут готовить теракт на оккупированной Запорожской АЭС.

Однако Валерий Залужный резко ответил на угрозы РФ и российского диктатора Владимира Путина.

"Меня это совсем не останавливает. Мы делаем свою работу. Все эти сигналы почему-то поступают извне: "Бойтесь ядерного удара". Ну что, нам сдаваться?" - сказал он.

Что этому предшествовало

Напомним, российские чиновники, пропагандисты и сам диктатор Путин неоднократно угрожали Украине ядерным оружием. Пропагандисты утверждали, что якобы ядерное государство не может проиграть в войне.

Однако руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что россияне не применят ядерное оружие, а президент Владимир Зеленский призвал мир жестоко реагировать на подобные угрозы РФ.

Также недавно Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты могут совершить теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что россияне уже подготовились к нему.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Валерий Залужный Ядерное оружие Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Свет подорожал, по воде - приготовиться: на сколько вырастут платежки в июле
Свет подорожал, по воде - приготовиться: на сколько вырастут платежки в июле
DAILY
"Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны