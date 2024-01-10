Залужный рассказал о ситуации на фронте после поездки под Купянск (видео)

"В течение нескольких дней работали в полосе ответственности ОСУВ "Хортица". Линия фронта остается активной. Оккупанты пытаются наступать по всем направлениям", - рассказал генерал.

При этом главком отметил, что украинские защитники, несмотря на давление со стороны противника, отбивают атаки и наносят значительные потери врагу в живой силе и технике.

Также Залужный рассказал о проведении "продуктивной работы" с командирами бригад, выполняющих задачи на Купянском направлении.

"Определили последовательность наших шагов с учетом постоянного изменения оперативной обстановки, возможностей, а также приняли решение для обеспечения первоочередных потребностей подразделений", - говорится в сообщении.

Генерал подчеркнул, что бойцы ВСУ стойко держат оборону в сверхсложных условиях, и выразил благодарность каждой бригаде и всем, кто в бою за Украину.

Что предшествовало

9 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также министр обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала посетили позиции в районе города Купянск в Харьковской области. Это одно из самых горячих направлений на фронте.

Напомним, недавно британское издание The Telegraph со ссылкой на "приближенный" к украинским военным источник заявил о том, что россияне якобы могут начать "наземное наступление" в Харьковской области 15 января после массированных обстрелов.

Вместе с тем спикер командования Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что военные не наблюдают изменений в составе войск врага в Харьковской области и на граничащей с регионом территории России

Добавим, на днях командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону сил ВСУ и продвинуться в направлении Купянска Харьковской области.