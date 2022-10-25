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Залужный рассказал генералу США о едином "оружии массового поражения" в Украине

Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Единственное оружие "массового поражения", которое у Украины гордость, смелость и жажда победить врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в ходе телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Залужный заверил, что российские обвинения о планах Украины применить "грязную бомбу" являются дезинформацией, а ВСУ не имеют ни одного вида оружия массового поражения.

Он подчеркнул, что ВСУ вынуждены защищать своих детей, родителей, дома от неспровоцированной агрессии россиян.

"Мне все равно, какие истории придумывает Россия для того, чтобы убивать украинцев", - заявил Залужный.

Он также рассказал Милли, что ВСУ проводят активную оборону и наступательные действия в главных направлениях с целью освобождения населенных пунктов, выравнивания линии фронта, занятия господствующих высот и выгодных рубежей. Ситуация на фронте напряженная, но полностью контролируемая, отметил он.

"Россияне проводят спланированные информационные операции для введения в заблуждение по поводу своих реальных намерений, однако эти попытки терпят неудачу - мы видим реальное положение дел и должным образом реагируем", - сказал генерал.

В ответ на вопрос своего американского коллеги о способах и средствах противодействия массированным атакам БПЛА типа Shahed-136 Залужный поделился опытом ВСУ.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудили провокацию России с "грязной бомбой" и новый пакет военной помощи.

Резников ранее сообщил коллегам, что Украина открыта для мониторинговых миссий.

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Вооруженные силы УкраиныВалерий Залужный