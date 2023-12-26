Залужный о работе ТЦК: я не доволен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ми-Україна" .

Залужный рассказал, что работа по смене руководства территориальных центров комплектования продолжается.

По его словам, на непосредственную работу центров это не повлияло.

"Люди, которые работают в ТЦК - это отдельная специальность, необходимо иметь определенный набор знаний, навыков и умений, которые позволяют работникам ТЦК выполнять свои обязанности. Как снаружи ТЦК, так и внутри этого организма", - сказал главком.

Он уточнил, что возможности по приему личного состава Территориальные центры комплектования не потеряли.

Мобилизация в Украине

Напомним, ранее Минобороны запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предполагает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где он хочет служить. В общем, процесс схож с трудоустройством.

Недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оценивать рекрутинг рано. Но считает, что мобилизацию нужно вернуть те рамки, которые работали раньше.

Накануне Кабинет министров внес в Раду законопроект по мобилизации. Предлагается снизить возрастной порог с 27 до 25 лет, сократить перечень не подлежащих мобилизации категорий, рассылать повестки в ТЦК по электронной почте и другие инициативы.

Подробнее читайте в материале "Новые правила. Что украинцам ждать от крупного законопроекта о мобилизации: краткое изложение".