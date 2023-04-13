В Украину впервые приехал французский генерал и провел переговоры с Залужным

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram .

По словам Залужного, такой визит является четким сигналом поддержки украинской армии со стороны французских коллег в войне с Россией.

"С генералом Бюркаром провели содержательные переговоры. Ознакомил с ситуацией на фронте. Детально остановился на потребностях Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, противовоздушной обороне и истребителях F-16", - написал он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что договорился с французским генералом продолжать сотрудничество и поддерживать диалог в будущем.

Залужный рассказал, что украинские военные готовы делиться опытом со своими партнерами по вопросу ведения полномасштабной войны.

"Благодарен генералу Бюркару и народу Франции за помощь. Ценю солидарность и поддержку", - добавил он.