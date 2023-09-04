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Залужный назначил нового начальника Львовского ТЦК. Участвовал в боях за Дебальцево

Фото: Денис Чаюк (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил председателем Львовского областного территориального центра комплектование полковника Дениса Чаюка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ТЦК.

Известно, что Чаюка уже представили коллективу, и он приступил к исполнению своих обязанностей.

Ранее он являлся заместителем командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады. В начале 2014 года он воевал на Донбассе, участвовал в боях за Луганский аэропорт и Дебальцево.

С 25 февраля 2022 года батальонно-тактическая группа под его командованием закрепилась в окрестностях Мелитополя. Там воины двое суток сдерживали продвижение россиян в направлении Запорожья и прикрывали уход других подразделений.

Во время боев в Запорожской области в марте прошлого года Чаюк получил от вражеской гранаты.

А в апреле этого года президент Владимир Зеленский присвоил Чаюку звание Героя Украины.

Реформа ТЦК

Отметим, что после ряда коррупционных скандалов, связанных с руководством военкоматов, в Украине активно заговорили о реформе ТЦК.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский принял решение СНБО, предусматривающее поручение уволить всех начальников областных военкоматов.

При этом в работе ТЦК планируется нововведение. Да, они в скором времени будут иметь доступ к ряду государственных реестров. Подготовительный процесс по этому поводу планируют завершить к середине осени.

Также напомним, что Зеленский заявил, что получил обращение от военных о предоставлении им возможности усилить мобилизацию. Однако сразу добавил, что "следует навести порядок с военкоматами и ВВК и тогда говорить о том, как усиливать мобилизацию".

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