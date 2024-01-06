Залужный показал работу американской гаубицы М777 на фронте (видео)

На опубликованных кадрах показана боевая работа воинов 45 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины.

Артиллеристы имеют на вооружении американскую гаубицу М777, которую Украине передали партнеры. Как отметил Залужный, плохая погода не мешает расчету уничтожать врагов.

"Мы готовы работать и в дождь, и в снег, чтобы поддержать пехоту на переднем крае. Интенсивность нашей работы зависит от количества полученных целей. Сегодня, например, мы успешно поразили скопление личного состава противника. Чем меньше на нашей земле врагов, тем ближе наша победа", - отмечают украинские артиллеристы.

Что известно о гаубице М777

Отметим, что гаубица М777 имеет два вида снарядов - обычные и реактивные. Оба типа находятся на вооружении ВСУ. Боеприпасы имеют большее количество взрывчатого вещества и являются дальнобойными.

Украинские военные объясняли, что такие гаубицы используют для уничтожения передовых командных пунктов, складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, скоплений вражеской техники, артиллерийских батарей врага.

В Минобороны сообщали, что украинские военные активно применяют гаубицу M777 в войне против российских оккупантов. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что хочет открыть в Украине завод производителя танков Challenger и пушек М777.