Залужный поддержал новый закон об ужесточении наказаний для военнослужащих

"Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой Украины, и прошу президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов", - отметил Залужный.

По его словам, армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают его соблюдение, а "отказники" могут заплатить штраф, это несправедливо. Более того, и это ключевое, обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть.

Он также подчеркнул, что угрозы усиления безнаказанности командиров не существует, потому что они также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие.

"Признаю ли я наличие проблем, которые приводят к самопроизвольному уходу? Да, и работаю над их устранением. И проведенные успешные операции по освобождению территорий нашего государства тому подтверждение. Я призываю всех поставить точку в этой дискуссии. И вместе приближать победу", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.