В Раде предлагают ввести проверку на алкоголь и наркотики для военных на сборах

Депутаты Верховной Рады предлагают ввести осмотр военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, а также военных на алкогольное и наркотическое опьянение и нахождение под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №8271 .

Согласно законопроекту, военнообязанные и резервисты во время прохождения собрания, а также военные, в отношении которых есть основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного, наркотического, иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, которые снижают внимание и скорость реакции, подлежат соответствующей проверке.

Отмечается, что проверка должна проводиться должностным лицом, уполномоченным начальником органа управления Военной службы правопорядка в ВСУ или командиром (начальником) воинской части или правоохранительного органа спецназначения, с использованием специальных технических средств и тесты.

В случае несогласия военного и резервиста на проведение проверки уполномоченными лицами, она должен проводиться в учреждениях здравоохранения.

Составление выводов в заведении здравоохранения по результатам проверки производится в присутствии уполномоченного должностного лица.

При проведении проверки уполномоченное должностное лицо применяет специальные технические средства видеозаписи, а в случае их отсутствия или невозможности применения проверка производится в присутствии двух свидетелей. В случае применения специальных технических средств видеозаписи материалы обязательно приобщаются к протоколу об административном правонарушении.

Проверка, проведенная с нарушением требований настоящей статьи, считается недействительной.

Напомним, ранее Рада приняла закон, предусматривающий возможность предоставления военным отпускам во время военного положения.

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