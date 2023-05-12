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Залужный: победа - освобождение всей территории Украины от россиян, но и этого мало

Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина для победы в войне должна не только деоккупировать все свои территории, но и создать условия, при которых новое вторжение больше никогда не повторится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

"Наша победа - это, однозначно, освобождение всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть освобождена, но этого мало. Украина как государство должна сделать все, чтобы все, что началось 24 февраля 2022 года, никогда не повторилось", - подчеркнул Залужный.

Он отметил, что должны быть отстроены такие порядки, при которых у России никогда не будет возможности повторить свою агрессию. Поэтому, по словам главнокомандующего, победа для Украины - это деоккупация и мощные, современные, большие Вооруженные силы.

"И мировая история знает государства, которые живут и показывают, что их лучше не трогать. Украина должна стать таким государством", - уточнил Залужный.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он верит в победу нашей страны в войне до президентских выборов в 2024 году.

Также мы писали, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, наша страна уже в этом году хочет переломить ситуацию на поле боя.

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Валерий ЗалужныйВойна России против Украины