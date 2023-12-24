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Залужный получил футболку с автографом Месси: фото

Фото: Лионель Месси в составе "Интера Майами" (facebook.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорцив

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси подписал для главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного футболку американского "Интера Майами".

Об этом заявил украинский бизнесмен Юрий Сапронов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook предпринимателя.

Украинский генерал получил подарок от культового футболиста. Коллекцию презентов главнокомандующего ВСУ пополнила футболка аргентинца.

При посредничестве защитника сборной Украины Сергея Кривцова украинский бизнесмен посетил тренировку "Интера Майами". Там он воспользовался возможностью подписать футболку с фамилией Месси для Залужного. Взамен чемпион мира получил выпуск журнала TIME с интервью генерала.

Ранее Месси передал футболку сборной Аргентины фонду поддержки Украины. Экипировку действующего обладателя "Золотого мяча" отдали платформе UNITED24. Кроме того, Кривцов рассказывал об интересе аргентинца и других звезд "цапель" к событиям в Украине.

 

 

 

Лионель Месси в 2023 году

Сезон 2022/23 аргентинец провел в составе французского "Пари Сен-Жермена". За парижан нападающий отыграл 41 матч во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 20 результативных передач.

Летом Месси подписал с "Интером Майами" контракт на 2,5 года. Флоридцы будут платить аргентинцу 50-60 млн долларов за сезон. Вместе с нападающим лавы "цапель" пополнили экс-партнеры Месси в "Барселоне" Альба и Бускетс. Они привели "Интер Майами" к победе в Кубке лиг США и Мексики.

Со сборной Аргентины Месси стартовал в квалификации к ЧМ-2026. В первом туре отбора он забил единственный мяч в противостоянии с Эквадором (1:0). Гол со штрафного позволил догнать англичанина Бекхэма в списке рекордсменов стандартов.

К слову, ранее вспомнили самых старших обладателей "Золотого мяча" с Месси в топ-5.

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Вооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйМесси