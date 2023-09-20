Месси отдал футболку в фонд поддержки Украины: звезда сборной раскрыл детали
Семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси приобщился к поддержке украинского народа, отдав на нужды платформы UNITED24 футболку сборной Аргентины.
Об этом заявил защитник сборной Украины Сергей Кривцов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SportArena.
Чемпион мира передал экипировку "альбиселесте" в благотворительный фонд. Об интересе к событиям в Украине аргентинца, а также испанца Серхио Бускетса рассказал их одноклубник в "Интере Майами".
"Знаю, что Лео уже передал свою игровую футболку со сборной Аргентины в фонд UNITED24. Разговаривал с Серхио. Конечно, нет такого, что они просят показать меня какое-нибудь видео с передовой или танковые бои. Расспрашивают о ситуации, все сочувствуют", – подчеркнул Кривцов.
По словам украинца, другие футболисты "цапель" помогали обосноваться в Штатах беженцам. В свою очередь на уровне клуба организовали мероприятия для украинских детей и их родителей на домашней арене "Интера Майами". Кроме того, флоридцы передали часть средств от проданных билетов одному из других благотворительных фондов.
"Когда впервые увидел Бекхэма, прежде всего поблагодарил его, что он одним из первых среди мировых звезд показал, что в Украине война. Он ответил: "Мы должны это делать", – добавил Кривцов о звездном совладельце "цапель".
К слову, ранее Месси догнал Бекхэма в списке рекордсменов по голам со штрафных ударов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.