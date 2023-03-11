Залужный обсудил нужды Украины и ситуацию на фронте с генералом США

По словам главнокомандующего, в ходе переговоров с Милли он детально остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Стороны обсудили поставки боеприпасов и техники.

"Указал на необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны. Рассказал генералу Милли о ситуации на поле боя. Договорились продолжать диалог и совместную работу", - добавил Залужный.

Он также отметил, что благодарен президенту США Джо Байдену, генералу и всему американскому народу за поддержку Украины.