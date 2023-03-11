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Залужный обсудил нужды Украины и ситуацию на фронте с генералом США

Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (golos.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Одной из тем обсуждений стала ситуация на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram.

По словам главнокомандующего, в ходе переговоров с Милли он детально остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Стороны обсудили поставки боеприпасов и техники.

"Указал на необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны. Рассказал генералу Милли о ситуации на поле боя. Договорились продолжать диалог и совместную работу", - добавил Залужный.

Он также отметил, что благодарен президенту США Джо Байдену, генералу и всему американскому народу за поддержку Украины.

Напомним, ранее стало известно, что 7 марта Залужный провел встречу с генералами США, Британии и Польши.

Также мы писали, что предыдущий разговор Залужного с Милли состоялся 9 марта.

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Соединенные Штаты АмерикиВалерий ЗалужныйГенштаб ВСУВойна России против Украины