Залужный обсудил нужды Украины и ситуацию на фронте с генералом США

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Одной из тем обсуждений стала ситуация на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram.
По словам главнокомандующего, в ходе переговоров с Милли он детально остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Стороны обсудили поставки боеприпасов и техники.
"Указал на необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны. Рассказал генералу Милли о ситуации на поле боя. Договорились продолжать диалог и совместную работу", - добавил Залужный.
Он также отметил, что благодарен президенту США Джо Байдену, генералу и всему американскому народу за поддержку Украины.
Напомним, ранее стало известно, что 7 марта Залужный провел встречу с генералами США, Британии и Польши.
Также мы писали, что предыдущий разговор Залужного с Милли состоялся 9 марта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.