Залужный обсудил усиление ПВО Украины с адмиралом Британии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Британии адмиралом Тони Радакином. Одной из тем обсуждений стало усиление противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram .

"Также обсудили вопросы усиления украинского ПВО. Договорились развивать сотрудничество и поддерживать связь. Благодарен адмиралу Радакину за поддержку", - добавил Залужный.

По словам главнокомандующего, он рассказал коллеге о ситуации на всей линии фронта. Самым сложным участком остается Бахмутское направление, но Силам обороны удается стабилизировать обстановку.

Напомним, ранее стало известно, что Британия пообещала передать Украине снаряды с обедненным ураном для Challenger 2. Они более эффективны для уничтожения техники.

Также мы писали, что, по словам посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, Лондон создает прорывной момент для поставок Украине истребителей.

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