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Залужный обсудил с командующим ВС США в Европе планы действий украинской армии

Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главнокомандующего ВСУ.

В ходе разговора военачальники обсудили оперативную ситуацию и планы дальнейших действий Сил обороны Украины, а также потенциальные угрозы со стороны РФ и Беларуси.

"Стратегическая инициатива - в наших руках, поэтому главное не останавливаться. Поддержка диалога и высокого уровня военного сотрудничества со странами-партнерами, равно как и взаимосвязанность с их вооруженными силами, остаются нашими приоритетами", - подчеркнул Залужный.

Ранее мы писали, что Залужный напомнил США об актуальных потребностях Украины. По его словам, для борьбы с российской агрессией Украине нужны не только системы противовоздушной обороны, но и артиллерия.

Также сообщалось, что Валерий Залужный 7 октября пообщался с генеральным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном. В ходе телефонного разговора офицеры обсудили выучку подразделений Вооруженных сил Украины.

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