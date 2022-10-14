Залужный обсудил с командующим ВС США в Европе планы действий украинской армии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главнокомандующего ВСУ.

В ходе разговора военачальники обсудили оперативную ситуацию и планы дальнейших действий Сил обороны Украины, а также потенциальные угрозы со стороны РФ и Беларуси. "Стратегическая инициатива - в наших руках, поэтому главное не останавливаться. Поддержка диалога и высокого уровня военного сотрудничества со странами-партнерами, равно как и взаимосвязанность с их вооруженными силами, остаются нашими приоритетами", - подчеркнул Залужный.