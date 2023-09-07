Залужный обсудил с главой Объединенного штаба ВС Франции ситуацию в зоне боевых действий

В ходе переговоров они обсудили обстановку в зоне боевых действий.

"Подробно рассказал обо всех направлениях, где продолжаются наши оборонительные и наступательные операции. Отметил стойкость и героизм всех наших воинов: которые отражают атаки россиян, и которые, несмотря на плотность вражеских инженерных заграждений, кратное преимущество противника в воздухе, живой силе, артиллерии и снарядах, продолжают продвигаться вперед", - рассказал Залужный.

В разговоре с генералом Бюркаром главнокомандующий ВСУ отдельно остановился на потребностях украинского войска и на вопросе подготовки военнослужащих на территории Франции.

"Поблагодарил союзников за поддержку, договорились оставаться на связи и совместно прилагать усилия для деоккупации Украины", - добавил он.

Помощь от Франции

Ранее глава МИД Катрин Колонна заявила, что Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки.

Недавно уже бывший министр обороны Украины Алексей Резников провел "очень продуктивные" переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорном.

После этого президент Украины Владимир Зеленский провел обстоятельные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили оборону, зерновое соглашение и вопросы гарантий безопасности для Украины.

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