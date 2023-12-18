Залужный о якобы новом контрнаступлении: не могу говорить, иначе это будет шоу

Отметим, на днях немецкое издание Welt написало, что Залужный якобы планирует новое контрнаступление на 2024 году, и с этой целью Украина уже собирает ресурсы.

"Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которому - человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае", - ответил Залужный.

О чем написал Welt

Издание обращает внимание на то, что до сих пор много бронированной техники, которую Украине обещали союзники, не было использовано, а часть вообще еще не доехала. Например, Германия и партнеры обещали 200 танков Leopard 1, из них получено всего 30 единиц.

В то же время запрос в США на вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, танки Abrams, ракетные комплексы большой дальности, БПЛА и боеприпасы говорит о больших планах Украины, отмечают журналисты Welt. Немецкий эксперт по безопасности и политический советник Нико Ланге считает, что украинские войска планируют перейти к мобильной войне, которая так и не реализовалась во время летнего контрнаступления.

Издание также пишет, что Залужный согласился на летнее контрнаступление якобы по политическим соображениям. Поскольку не видел реальных шансов на успех без авиационной поддержки. В результате украинские войска шли на штурмы малыми пехотными группами, а не с использованием бронетехники. Welt отмечает, что это было разумным шагом, которое позволило сохранить личный состав и выиграть время на получение систем вооружения от Запада.

"Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году", - приводит издание мнение эксперта Нико Ланге.

В то же время, по мнению Welt, одним из направлений может стать плацдарм в Херсонской области.