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Залужный назвал потери РФ за месяц штурмов Авдеевки: около 10 000 солдат и много техники

Архивное фото: Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня ровно месяц, как россияне начали активно штурмовать окрестности Авдеевки в Донецкой области. За этот период РФ потеряла около 10 тысяч солдат на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Месяц, как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Месяц ожесточенных боев, выдержки и победы наших защитников, которые продолжают героически держать оборону", - говорится в сообщении.

Потери России в этом направлении

Залужный сказал, что за это время наши воины уничтожили:

  • свыше 100 вражеских танков;
  • 250 других бронемашин;
  • около полусотни артиллерийских систем;
  • 7 самолетов Су-25.

Общие потери противника в живой силе составляют около десяти тысяч человек. 

Главком выразил благодарность бригадам, нашим подразделениям, пехоте, артиллеристам, танкистам, разведчикам, операторам БПлА, медикам. 

Фото: Бои за Авдеевку (facebook.com/CinCAFU)

"Каждому защитнику, каждой защитнице, которые защищают Авдеевку", - написал Залужный.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты.

Недавно в Генштабе сообщили, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы оцепить город.

Ранее начальник Авдеевской ГВА выразил мнение, что российские войска, скорее всего, готовы к третьей волне штурма города, но погодные условия не дают им применять технику.

Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас - читайте в материале РБК-Украина.

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