Залужный назвал потери РФ за месяц штурмов Авдеевки: около 10 000 солдат и много техники

"Месяц, как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Месяц ожесточенных боев, выдержки и победы наших защитников, которые продолжают героически держать оборону", - говорится в сообщении.

Потери России в этом направлении

Залужный сказал, что за это время наши воины уничтожили:

свыше 100 вражеских танков;

250 других бронемашин;

около полусотни артиллерийских систем;

7 самолетов Су-25.

Общие потери противника в живой силе составляют около десяти тысяч человек.

Главком выразил благодарность бригадам, нашим подразделениям, пехоте, артиллеристам, танкистам, разведчикам, операторам БПлА, медикам.

Фото: Бои за Авдеевку (facebook.com/CinCAFU)

"Каждому защитнику, каждой защитнице, которые защищают Авдеевку", - написал Залужный.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты.

Недавно в Генштабе сообщили, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы оцепить город.

Ранее начальник Авдеевской ГВА выразил мнение, что российские войска, скорее всего, готовы к третьей волне штурма города, но погодные условия не дают им применять технику.

Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас - читайте в материале РБК-Украина.