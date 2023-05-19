Залужный и Милли обсудили сбивание российских "Кинжалов" с помощью Patriot

Во время разговора военные обсудили обстановку по основным направлениям фронта в Украине.

Кроме этого Залужный рассказал о массированных атаках россиян дронами и ракетами разных типов, в частности аэробалистическими Х-47М2 "Кинжал".

"Поблагодарил комплексы Patriot и отметил их эффективную работу. В приоритете - дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты нашего неба", - пишет Залужный.

По его словам, была обсуждена необходимость снабжения вооружениями и боеприпасами, дальнобойными снарядами для украинских военных.

Атака ракетами "Кинжал"

Ранее сообщалось, чтоукраинские военные могли впервые сбить ракету "Кинжал" 4 мая и опубликовали фотографии обломков определенной ракеты. Позже эту информацию подтвердили в Воздушных силах .

Также в ночь на 16 мая россияне снова атаковали Украину "Кинжалами". Тогда силы ПВО сбили все шесть вражеских ракет этого типа .

Заявления россиян об "уничтожении" Patriot

Напомним, 16 мая в Минобороны РФ заявили, что якобы ракетой "Кинжал" уничтожили систему Patriot в Киеве. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг эту информацию, объяснив, что одна ракета не может этого сделать.

Однако в Пентагоне отметили, что ЗРК Patriot все же был поврежден в результате ракетной атаки. Систему ПВО быстро починили и возобновили ее работу.

Детальнее о том, почему россияне охотятся за Patriot и как изменили цели обстрелов - читайте в материале РБК-Украина.