Почему война в Украине может затянуться на годы: в отчете Европы дали прогноз

В отчете Франции говорится, что война в Украине может продолжаться еще 3-5 лет. Однако не только о новых возможных наступлениях России, но и о риске войны в Европе без активного участия США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стратегический национальный обзор для Франции до 2030 года, опубликованном на сайте правительства.

Кроме активных боевых действий на территории Украины, возможны новые наступательные операции России вблизи Европы - в Молдове, на Балканах и даже против государств-членов НАТО.

Это следует из стратегического национального обзора Франции до 2030 года, опубликованного на официальном правительственном сайте.

Документ подчеркивает, что Европа должна готовиться к "риску большой войны в сердце континента", в то же время признавая, что США не будут активно вовлечены в региональную безопасность.

"Самым высоким риском является ситуация, при которой подобная агрессия будет совпадать с масштабной операцией в другом регионе мира, что отвлечет американские силы", - говорится в документе.

В то же время отмечается, что самым опасным сценарием будет одновременная масштабная агрессия России в Европе и в другом регионе мира, что отвлечет американские усилия.

Угроза со стороны РФ

Главные задачи Франции на ближайшее десятилетие - это укрепление материального и морального потенциала страны, готовность противостоять дестабилизирующим действиям на своей территории и усиление обороноспособности.

Для этого правительство планирует существенно увеличить финансирование сектора обороны, чтобы перевооружить армию и повысить устойчивость страны в условиях войны высокой интенсивности.

"Кремль длительное время и регулярно в официальных заявлениях выставляет Францию и европейцев врагами. Приоритизация этой угрозы ставит Европу в ситуацию долгосрочной конфронтации", - говорится в стратегическом обзоре.