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Почему война в Украине может затянуться на годы: в отчете Европы дали прогноз

Вторник 15 июля 2025 15:20
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Почему война в Украине может затянуться на годы: в отчете Европы дали прогноз Фото: почему война в Украине может длиться еще пять лет (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В отчете Франции говорится, что война в Украине может продолжаться еще 3-5 лет. Однако не только о новых возможных наступлениях России, но и о риске войны в Европе без активного участия США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стратегический национальный обзор для Франции до 2030 года, опубликованном на сайте правительства.

Кроме активных боевых действий на территории Украины, возможны новые наступательные операции России вблизи Европы - в Молдове, на Балканах и даже против государств-членов НАТО.

Это следует из стратегического национального обзора Франции до 2030 года, опубликованного на официальном правительственном сайте.

Документ подчеркивает, что Европа должна готовиться к "риску большой войны в сердце континента", в то же время признавая, что США не будут активно вовлечены в региональную безопасность.

"Самым высоким риском является ситуация, при которой подобная агрессия будет совпадать с масштабной операцией в другом регионе мира, что отвлечет американские силы", - говорится в документе.

В то же время отмечается, что самым опасным сценарием будет одновременная масштабная агрессия России в Европе и в другом регионе мира, что отвлечет американские усилия.

Угроза со стороны РФ

Главные задачи Франции на ближайшее десятилетие - это укрепление материального и морального потенциала страны, готовность противостоять дестабилизирующим действиям на своей территории и усиление обороноспособности.

Для этого правительство планирует существенно увеличить финансирование сектора обороны, чтобы перевооружить армию и повысить устойчивость страны в условиях войны высокой интенсивности.

"Кремль длительное время и регулярно в официальных заявлениях выставляет Францию и европейцев врагами. Приоритизация этой угрозы ставит Европу в ситуацию долгосрочной конфронтации", - говорится в стратегическом обзоре.

Ранее международное агентство Fitch Ratings отмечало, что заявленная администрацией США цель завершить войну может привести к согласованному прекращению огня, однако заключение мирного соглашения маловероятно из-за труднопримиримых позиций России и Украины.

В марте МВФ обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года.

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