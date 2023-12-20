Залужный, Буданов, Сырский: кому доверяют украинцы и как относятся к возможной отставке

Украинцы доверяют военному руководству и негативно относятся к возможной отставке Валерия Залужного. В конфликт между президентом и главнокомандующим ВСУ верят более 40% респондентов, но не считают его серьезным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Респондентам ставился вопрос о доверии высшим военным. В перечне фамилий были главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский (но без их должностей или рода деятельности, то есть только имя и фамилия).

Все трое пользуются высоким доверием населения. Так, среди всех респондентов 92% доверяют Залужному, 60% - Буданову (но 18% не знают его), 33% - Сырскому (но 48% не знают его).

Вероятный конфликт между Зеленским и Залужным

В то, что между президентом Владимиром Зеленским и Залужным могут быть определенные разногласия или трения, верят 43% украинцев. Впрочем, из них только 8% считают, что ситуация очень серьезная, а остальные 35% считают эти недоразумения не очень серьезными. Вообще не считают, что есть определенный конфликт - 39%, а 18% не смогли определиться со своим мнением.

Отношение к возможной отставке Залужного

Подавляющее большинство респондентов (72%) негативно отнеслись бы к отставке Залужного. Только 2% респондентов отнеслись бы к этому положительно. Еще 21% нейтральны, а 5% не смогли сформулировать свое мнение.

Среди респондентов, доверяющих Зеленскому, 71% отнеслись бы негативно к решению уволить Залужного (и только 3% отнеслись бы к этому положительно).

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, опрос проводился еще до заявлений министра обороны Рустема Умерова об отсутствии планов смены командования, однако некоторые (по меньшей мере номинально) представители власти продолжают активную медийную кампанию против главнокомандующего.

"Можем видеть, что Залужный сохраняет высокое общественное доверие и в целом украинцы невосприимчивы к критике, которая может звучать. И учитывая текущую ситуацию с общественной поддержкой различных институций, такая критика против Залужного скорее негативно скажется не на нем самом, а на политической власти Украины", - сказал социолог.

Опрос был проведен 4-10 декабря 2023 среди 1200 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.