Привлечение стран Глобального Юга к формуле мира приведет к изоляции России, - Зеленский

"Для нас важно привлечь Китай к формуле мира. Для нас важно привлечь Глобальный юг именно на нашу сторону. Все это повлияет, и будет реальная, конкретная - не абстрактная - политическая изоляция России. За политической изоляцией всегда следует изоляция экономическая. И милитарная. Это очень важные шаги", - отметил глава государства.

Зеленский напомнил, что существенным был месседж Китая к России о недопустимости применения ядерного оружия.

Президент считает, что Украина выбрала правильную стратегию в вопросе реализации формулы мира. В частности, встречи на уровне советников глав государств помогли привлечь более широкий круг стран, в том числе Глобального юга.

"Это был чрезвычайно важный шаг - добавились страны, которые еще вчера балансировали и хотели предлагать что-то отделенное от нашей стратегии по окончании войны", - рассказал он.

Формула мира

Напомним, еще в прошлом году президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов. В ней описаны шаги для завершения войны России против Украины.

В 2023 году Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств. В этих встречах принимал участие и Китай.

Очередные переговоры в таком формате хотят организовать на уровне глав государств.