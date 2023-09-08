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Привлечение стран Глобального Юга к формуле мира приведет к изоляции России, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Помощь в реализации формулы мира Китаем и другими странами Глобального юга позволит политически и экономически изолировать Россию.

Об этом во время встречи Ялтинской европейской стратегии заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Для нас важно привлечь Китай к формуле мира. Для нас важно привлечь Глобальный юг именно на нашу сторону. Все это повлияет, и будет реальная, конкретная - не абстрактная - политическая изоляция России. За политической изоляцией всегда следует изоляция экономическая. И милитарная. Это очень важные шаги", - отметил глава государства. 

Зеленский напомнил, что существенным был месседж Китая к России о недопустимости применения ядерного оружия. 

Президент считает, что Украина выбрала правильную стратегию в вопросе реализации формулы мира. В частности, встречи на уровне советников глав государств помогли привлечь более широкий круг стран, в том числе Глобального юга. 

"Это был чрезвычайно важный шаг - добавились страны, которые еще вчера балансировали и хотели предлагать что-то отделенное от нашей стратегии по окончании войны", - рассказал он. 

Формула мира

Напомним, еще в прошлом году президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов. В ней описаны шаги для завершения войны России против Украины. 

В 2023 году Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств. В этих встречах принимал участие и Китай. 

Очередные переговоры в таком формате хотят организовать на уровне глав государств

 

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