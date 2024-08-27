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Украина объявила состав на первые матчи Лиги наций. Без дебютантов не обошлось

Вторник 27 августа 2024 09:44
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Украина объявила состав на первые матчи Лиги наций. Без дебютантов не обошлось Ребров объявил состав сборной Украины на первые матчи Лиги наций 2024 года (фото: facebook.com/uafukraine)
Автор: Дмитрий Войналович

Украина объявила состав на первые матчи Лиги наций УЕФА, которые пройдут в начале сентября. Тренер Сергей Ребров вызвал в лагерь сборной 26 игроков, еще шестеро - в резервном списке.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

Состав сборной Украины на первые матчи Лиги наций УЕФА

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Андрей Лунин ("Реал").

Защитники: Николай Матвиенко, Юхим Конопля, Валерий Бондар (все - "Шахтер"), Александр Тимчик, Денис Попов (оба - "Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Илья Забарный ("Борнмут"), Максим Таловеров (ЛАСК).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все - "Динамо"), Тарас Степаненко, Георгий Судаков (оба - "Шахтер"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Михаил Мудрик ("Челси"), Сергей Сидорчук ("Вестерло"), Руслан Малиновский ("Дженоа"), Виктор Цыганков ("Жирона").

Нападающие: Артем Довбык ("Рома"), Роман Яремчук ("Олимпиакос"), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервный список: Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Александр Сваток ("Остин"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Александр Зубков, Даниил Сикан (оба - "Шахтер").

Следует отметить, что для полузащитника киевского "Динамо" Владислава Кабаева это дебютный вызов в национальную сборную.

Матчи сборной Украины в сентябре

В сентябре сборная Украины проведет два поединка в группе В1 Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025. Матчи будут проходить в Праге.

7 сентября в первом туре сине-желтые будут принимать Албанию на стадионе Epet Arena.

10 сентября на стадионе Eden Arena украинцы сыграют выездной поединок против Чехии.

Весь календарь сборной в Лиге наций выглядит следующим образом:

  • 11 октября: Украина - Грузия
  • 14 октября: Украина - Чехия
  • 16 ноября: Грузия - Украина
  • 19 ноября: Албания - Украина

Что ждет Украину в Лиге В

Если наша сборная займет первое место в своей группе, то поднимется в Лигу А.

Если второе - сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А.

В случае, если команда Реброва займет третье место, придется сыграть стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С.

Четвертое место гарантирует вылет в Лигу С.

Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.

Стоит отметить, что от мест, которые займут участники Лиги наций, зависит, в какую группу, с четырьмя или пятью командами, они попадут в отборе на Чемпионат мира-2026.

Команды, разбитые в отборе ЧМ-2026 на группы по пять сборных, начнут турнир в марте или в июне 2025 года, если они все еще будут участвовать в четвертьфинале Лиги наций или в матчах за повышение/понижение ЛН.

Команды, разбитые на группы по четыре участника, начнут квалификацию к мундиалю в сентябре 2025-го.

Напомним, недавно молодежная сборная Украины обнародовала состав на матчи отбора к Евро-2025.

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