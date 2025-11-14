RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Залпы баллистики и дронов, горят высотки: все о массированной атаке на Киев

Фото: Киев под атакой ракет и дронов (ГСЧС)
Автор: Ирина Гамерская

РФ снова атакует Киев баллистикой и дронами. В городе раздаются взрывы, в большинстве районов уже фиксируют последствия обстрела.

Все, что известно о ситуции в Киеве и последствиях обстрела - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • РФ запустила по Киеву баллистику и дроны
  • Минимум в 8 районах фиксируют последствия
  • В нескольких районах пожары в многоэтажках
  • Есть пострадавшие

Чем РФ атакует Киев

Около полуночи в Киеве была объявлена воздушная тревога, враг запустил по столице дроны, впоследствии добавились и ракеты. РФ направила на Киев залп баллистики.

"Киев и Киевская область находятся под массированным ударом вражеских ракет различного типа и БПЛА", - сообщили в Воздушных силах.

Что известно о пострадавших

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в столице госпитализировали двух пострадавших. Он также сообщил, что в Днепровском районе из-за пожара в доме эвакуировали 9 человек.

Глава КГВА Тимур Ткаченко, в свою очередь, сообщил, что в Днепровском районе 5 пострадавших.

Последствия обстрела: ситуация по районам

По данным Кличко и главы КГВА Тимура Ткаченко, последствия массированной атаки на Киев зафиксированы в 8 районах города.

"Россияне бьют по жилым домам. Очень много пострадавших многоэтажек по всему Киеву, практически в каждом районе", - написал Ткаченко в Telegram.

Днепровский район: обломки попали в 5-этажку, горят квартиры. Еще в одной многоэтажке фиксируют пожар.

Дарницкий район: обломки упали во двор жилого дома.

Шевченковский район: возгорание обломков на открытой территории.

Соломенский район: возгорание на крыше жилой пятиэтажки.

Деснянский район: возгорание в многоэтажке.

Шевченковский район: вызовы медиков.

Подольский район: возгорание в двух жилых домах.

Святошинский район: возгорание частного дома.

Ситуация со светом в Киеве на фоне обстрела

Сейчас в Киеве, по сообщению ДТЭК, продолжаются стабилизационные отключения. Как ожидается, графики в столице будут действовать в течение дня.

При публикации материала использовалась информация с социальных сетей мэра Киева Виталия Кличко, главы КГВА Тимура Ткаченко, Воздушных сил Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Воздушные силы фиксировали пуски вражеских "Калибров" и взлет носителей "Кинжалов" МиГ-З1.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в Украине