Залпы баллистики и дронов, горят высотки: все о массированной атаке на Киев

РФ снова атакует Киев баллистикой и дронами. В городе раздаются взрывы, в большинстве районов уже фиксируют последствия обстрела.
Все, что известно о ситуции в Киеве и последствиях обстрела - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Около полуночи в Киеве была объявлена воздушная тревога, враг запустил по столице дроны, впоследствии добавились и ракеты. РФ направила на Киев залп баллистики.
"Киев и Киевская область находятся под массированным ударом вражеских ракет различного типа и БПЛА", - сообщили в Воздушных силах.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, в столице госпитализировали двух пострадавших. Он также сообщил, что в Днепровском районе из-за пожара в доме эвакуировали 9 человек.
Глава КГВА Тимур Ткаченко, в свою очередь, сообщил, что в Днепровском районе 5 пострадавших.
По данным Кличко и главы КГВА Тимура Ткаченко, последствия массированной атаки на Киев зафиксированы в 8 районах города.
"Россияне бьют по жилым домам. Очень много пострадавших многоэтажек по всему Киеву, практически в каждом районе", - написал Ткаченко в Telegram.
Днепровский район: обломки попали в 5-этажку, горят квартиры. Еще в одной многоэтажке фиксируют пожар.
Дарницкий район: обломки упали во двор жилого дома.
Шевченковский район: возгорание обломков на открытой территории.
Соломенский район: возгорание на крыше жилой пятиэтажки.
Деснянский район: возгорание в многоэтажке.
Шевченковский район: вызовы медиков.
Подольский район: возгорание в двух жилых домах.
Святошинский район: возгорание частного дома.
Сейчас в Киеве, по сообщению ДТЭК, продолжаются стабилизационные отключения. Как ожидается, графики в столице будут действовать в течение дня.
При публикации материала использовалась информация с социальных сетей мэра Киева Виталия Кличко, главы КГВА Тимура Ткаченко, Воздушных сил Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что Воздушные силы фиксировали пуски вражеских "Калибров" и взлет носителей "Кинжалов" МиГ-З1.