Железная дорога, которую РФ строит на оккупированной территории, может быть проблемой, - ГУР

Российские захватчики строят железную дорогу на оккупированных территориях Украины. Она может представлять проблему для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в эфире телемарафона.
"Россия уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять нам серьезную проблему", - сказал он.
Руководитель ГУР намекнул, что с сухопутной частью железной дороги, которую строят оккупанты, украинские военные могут справиться.
"В этом опыт у нас есть, и это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста", - добавил Буданов.
Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.
Британская разведка отметила, что новая железнодорожная ветка к югу от Донецка протяженностью около 60 км строилась восемь месяцев.
Однако британская разведка считает, что существующая железная дорога проходит через территорию, которая уязвима для украинских высокоточных ударных систем большой дальности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.