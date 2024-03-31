Железная дорога, которую РФ строит на оккупированной территории, может быть проблемой, - ГУР

"Россия уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять нам серьезную проблему", - сказал он.

Руководитель ГУР намекнул, что с сухопутной частью железной дороги, которую строят оккупанты, украинские военные могут справиться.

"В этом опыт у нас есть, и это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста", - добавил Буданов.