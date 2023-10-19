Железнодорожный экспорт бензина из РФ в первой половине октября упал на 80%, - Reuters

Россия временно запретила экспорт бензина и дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы с 21 сентября, чтобы справиться с дефицитом на внутреннем рынке.

Ограничения, которые были частично ослаблены на прошлой неделе, сделали исключение для топлива, поставляемого в рамках межправительственных соглашений, в частности с членами возглавляемого РФ Евразийского экономического союза.

За первые 15 дней октября российские НПЗ отправили по железной дороге в Киргизию и Таджикистан около 10 тысяч и 000,4 тысяч тонн бензина соответственно. Обе страны имеют межправительственные соглашения о поставках топлива из РФ.

Монголия также была освобождена от запрета, и экспорт российского бензина в страну составил около 6 тонн.

России помогают НПЗ в Беларуси

"Российские нефтеперерабатывающие заводы перенаправили бензин на внутренний рынок после запрета на экспорт топлива, хотя некоторые из них все еще проводят техническое обслуживание", - говорится в материале.

Отмечается, что большая часть бензина, экспортированного в октябре через российские порты Усть-Луга, Санкт-Петербург и Мурманск, поступает из белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Беларусь поставила в российские порты по железной дороге около 120 тысяч тонн бензина в первые дни октября по сравнению с 15 тысячами тонн в сентябре. В 2021 году Беларусь и Россия подписали соглашение о транспортировке и транзитной перевалке нефтепродуктов с белорусских нефтеперерабатывающих заводов через российские порты.

Дефицит бензина в России

Ранее сообщалось, что россияне в последние недели начали испытывать нехватку бензина и дизеля.

Британская разведка предполагает, что дефицит возник из-за ряда факторов, среди которых спрос со стороны сельскохозяйственного сектора, ежегодное летнее обслуживание нефтеперерабатывающих заводов и привлекательные цены на экспорт.

Месяц назад Bloomberg писало, что мировые нефтеперерабатывающие заводы не могут производить достаточное количество дизельного топлива, что открывает новый виток инфляции и лишает мировую экономику топлива, которое питает как промышленность, так и транспорт.