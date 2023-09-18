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В мире растет дефицит дизельного топлива, - Bloomberg

Понедельник 18 сентября 2023 07:29
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В мире растет дефицит дизельного топлива, - Bloomberg Фото: дефицит на дизель растет в мире (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Мировые нефтеперерабатывающие заводы не могут производить достаточное количество дизельного топлива, что открывает новый виток инфляции и лишает мировую экономику того, что питает как промышленность так и транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В то время как фьючерсы на нефть стремительно растут – в пятницу они были чуть ниже 95 долларов за баррель, цены на дизель в США подскочили выше 140 долларов, что является самым большим показателем за всю историю для этого времени года. Европейский эквивалент с лета взлетел на 60%.

"Мы рискуем наблюдать продолжающуюся напряженность на рынке, особенно для дистиллятов, в зимние месяцы", - заявил руководитель отдела рынка нефти Международного энергетического агентства Торил Босони имея в виду дизель.

Отмечается, что ситуация сложна в том числе и из-за сильной жары в Северном полушарии этим летом, которая заставила многие заводы работать медленнее, чем обычно.

Издание утверждает, что ситуация может ухудшиться, поскольку Саудовская Аравия и Россия уменьшили добычу сырой нефти, богатой дизельем.

Цены на дизель в Украине.

С 1 июля в Украине выросли налоги на горючее. Это привело к росту цен на бензин на 10-12 гривен, на дизельное топливо – на 8-10 гривен. Основным фактором, который будет влиять на цену топлива в Украине нынешней осенью, будут мировые цены на нефть. При подорожании нефти до 90 долларов бензин может стоить 60 гривен за литр.

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