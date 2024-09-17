Железнодорожные перевозки зерна и руды имеют разную себестоимость, поэтому тарифы не могут быть равными, - ФРТУ

Передача по железной дороге руды стоит железной дороге гораздо дешевле, чем перевозка зерна. Поэтому тарифы на их перевозку должны быть разными. Укрзализныця, своими попытками гармонизировать тарифы, идет по пути советской модели о "равенстве".

"В Украине существует транспортный налог, который платят владельцы машин. А теперь представьте, что завтра этот налог придется платить всем, в том числе тем, у кого машины нет. Наверное, они были бы удивлены и сердиты, если бы это произошло. Собственно, именно так чувствуют себя перевозчики руды – когда им предлагают платить тариф такой же, как зерновикам", – заявил Гусак.

Он объяснил, что уравнивание тарифов нелогично и противоречит всем принципам здоровой рыночной экономики, которая руководствуется исключительно принципом: платишь за то, чем пользуешься. Ведь экспортеры руды не используют даже десятую часть инфраструктуры, в которой нуждаются аграрии для перевозок, а расход топлива Укрзализныцей на перевозку одной тонны руды значительно меньше, чем в среднем на тонну зерна.

"Аграрии используют для перевозок зерна так называемые сборные поезда – когда сначала небольшим локомотивом доставляют по несколько вагонов со станций погрузки в сборные станции, затем группой - в сортировочную станцию, там поезд переформовывают, и новую группу везут на следующую сортировочную станцию", - пояснил Гусак. .

До конечной станции вагон может изменить несколько локомотивов и поездов, в этой работе задействовано множество людей, локомотивов и инфраструктуры. Для загрузки руды, поезда достаточно просто приехать к станции комбината, прицепить к магистральному локомотиву уже сформированный комбинатом маршрутный поезд с назначением на одну конкретную станцию – и сразу отправиться к этой станции.

Он подчеркнул, что для перевозки 10 млн т руды в маршрутах по сравнению с 10 млн тонн зерна в сборных поездах "Укрзализныця" использует в 22 раза меньше железнодорожных станций, в 5 раз меньше железнодорожных путей.

"Поэтому собственно возникает логический вопрос: почему перевозчики руды должны оплачивать услуги, которыми не пользуются? Почему они должны финансировать существование малодеятельных станций, которые нужны только для загрузки зерна, и только сезонно, если вообще не пользуются их услугами?", - отметил эксперт.

Он напомнил, что Украина стремится обрести членство в ЕС. Но для этого нужно выполнять его нормы и законы.

"Равенство для всех" - это совок, от которого мы вовсю стремимся избавиться. Руководству УЗ следует еще раз посчитать, какие грузы считать "убыточными". И не манипулировать данными – особенно, если ошибки в манипуляциях видны невооруженным глазом", - резюмировал эксперт.

Как известно, руководитель "Укрзализныци" Евгений Лященко заявил, что компания ожидает убыток в конце года и инициировал пересмотр тарифов на грузовые перевозки. В то же время, первое полугодие компания закончила с прибылью почти в 3 млрд грн.