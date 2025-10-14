Железнодорожная катастрофа в Словакии: в МВД назвали предварительную причину инцидента

Об этом заявил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality .

Министр отметил, что, по предварительным данным, авария могла произойти из-за человеческого фактора, а не ошибки в системе.

"Выглядит так, что один из машинистов локомотивов совершил ошибку и не уступил дорогу. Однако это лишь предварительная версия", - сказал Шутай-Эшток.

В связи с инцидентом, прокуратура открыла уголовное производство.

По данным словацкой железнодорожной компании ZSSK, ранения получил один из четырех их сотрудников, который находился в столкнувшихся поездах.

Фото: Air - Transport Europe, letecká záchranná služba (facebook.com/profile.php?id=100067759355175)