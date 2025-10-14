ua en ru
Железнодорожная катастрофа в Словакии: в МВД назвали предварительную причину инцидента

Словакия, Вторник 14 октября 2025 01:57
Железнодорожная катастрофа в Словакии: в МВД назвали предварительную причину инцидента Фото: место столкновения поездов в Словакии (facebook.com/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)
Автор: Валерий Савицкий

Столкновение скоростных поездов в Словакии могло произойти из-за человеческой ошибки.

Об этом заявил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.

Министр отметил, что, по предварительным данным, авария могла произойти из-за человеческого фактора, а не ошибки в системе.

"Выглядит так, что один из машинистов локомотивов совершил ошибку и не уступил дорогу. Однако это лишь предварительная версия", - сказал Шутай-Эшток.

В связи с инцидентом, прокуратура открыла уголовное производство.

По данным словацкой железнодорожной компании ZSSK, ранения получил один из четырех их сотрудников, который находился в столкнувшихся поездах.

Фото: Air - Transport Europe, letecká záchranná služba (facebook.com/profile.php?id=100067759355175)

Напомним, утром в понедельник, 13 октября, в Словакии столкнулись два скоростных пассажирских поезда.

В результате аварии десятки людей получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии.

Как сообщили в МИД Украины, в аварии пострадали около 70 человек, среди них есть молодой украинец.

