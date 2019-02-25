У Затоці горіли бази відпочинку

Всього згоріли 20 будівель

В пгт Затока Одесской области во время пожара 25 февраля сгорели 20 строений баз отдыха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, 25 февраля в 04:20 поступило сообщение о пожаре на территории базы отдыха в пгт Затока Белгород-Днестровского района. По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горят здания на базах отдыха "Черемшина" и "Надзбручча".

Сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке территории деревянными домами и отсутствием оборудованного места для сбора воды с моря. Огнеборцы локализовали пожар в 06:45 и ликвидирован в 08:25 на площади 800 м.кв. Вследствие пожара огнем уничтожено 20 строений: 16 - одноэтажных, 3 - двухэтажных и 1 трехэтажное. Спасено 57 рядом расположенных зданий.

Как сообщается, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: пожар в Затоке (od.dsns.gov.ua)

Напомним, в Полтаве 24 февраля около 18:00 произошел пожар в помещениях в здании бывшего Полтавского турбомеханического завода. Предварительно, возгорание охватило крышу. Огонь распространился на магазин "Обувной Бум!", отделение сети магазинов "Ева" и крытый рынок. Пожар потушили за три часа. Никто не пострадал.

РБК-Украина писало, что на горнолыжном курорте во Львовской области ночью, 19 февраля, спасатели ликвидировали масштабный пожар в отеле "Терем".