"Остался год". Злой гений украинских команд объявил о смертельной болезни

75-летний специалист откровенно рассказал о своем состоянии здоровья. Он узнал об онкологическом заболевании после того, как потерял сознание во время пробежки. Скандинаву остался жить максимум год.

"Каждый видит мое болезненное состояние. И все считают, что это рак, и это действительно так. Но я должен бороться с ним как можно дольше. Я знаю, что при лучшем сценарии есть примерно год, при самом худшем – еще меньше. Или в самом положительном случае, предполагаю, даже дольше. Я не думаю, что мои врачи могут быть уверены на все 100", – заявил Эриксон.

Швед заверил, что не зацикливается на болезни. Он пытается сконцентрироваться на положительных вещах, ведь рак не причиняет ему боли. По его словам, течение онкозаболевания можно замедлить, но больной – уже неоперабельный.

Кто такой Свен-Еран Эрикссон

Шведский футболист, тренер и функционер. Игровую карьеру завершил в 27 лет в составе скромной "Карлскуги" и решил быть тренером.

Вдохновителем новичка в ремесле был играющий тренер последней команды – Торд Грипп, ставивший на английский стиль. Самостоятельную работу начал с "Дегерфорса" в 1977 году, а первых успехов достиг с "Гетеборгом". Шведский гранд он тренировал в 1979-1982 гг. и завоевал 2 Кубка Швеции и Кубок УЕФА 1981/82.

Летом 1982-го уехал в Португалию ради работы с "Бенфикой". За два периода работы с лиссабонцами завоевал 3 чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Португалии, дошел до финалов Кубка чемпионов и Кубка УЕФА. В середине 80-х и фактически все 90-е работал в Серии А с "Ромой", "Сампдорией" и "Лацио", пополнив коллекцию трофеев Скудетто 1999/2000, четырьмя Кубками и двумя Суперкубками Италии, Кубком кубков и Суперкубком УЕФА.

Позже работал со сборными Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара, Филиппин, "Манчестер Сити", китайскими клубами. В прошлом году из-за состояния здоровья ушел с должности спортивного директора шведского "Карлстада".

Свен-Еран Эрикссон против команд из Украины

Турнирные пути шведа не раз пересекались с отечественными коллективами. Чаще всего подопечные звездного тренера играли против киевского "Динамо".

На групповом этапе Лиги чемпионов 1991/92 "Бенфика" Эрикссона обменялась домашними победами с "бело-синими". В столице Украины "Динамо" минимально победило с голом Саленко, а вот в Лиссабоне киевлян ждало фиаско с дублем своего же воспитанника Юрана (0:5).

Новое свидание состоялось в группе Лиги чемпионов 1999/2000. В этот раз "Лацио" Эрикссона дважды одолел "Динамо". В Риме "орлы" одержали волевую победу (2:1) после гола Реброва. В Киеве же римляне победили полурезервным составом благодаря автоголу Мамедова.

Однако первым с Эрикссоном-тренером познакомился "Днепр". Днепропетровцы противостояли "Бенфике" шведа в четвертьфинале Кубка чемпионов 1989/90. Лиссабонцы одолели подопечных Евгения Кучеревского дважды – 1:0, 3:0. Та же участь постигла и донецкий "Шахтер" на групповом этапе Лиги чемпионов 2000/01. "Лацио" Эрикссона дважды поиздевался над "горняками" (3:0, 5:1).

Однажды скандинав встретился со сборной Украины. Во главе Англии он разбил "сине-желтых" в августе 2004-го. В составе "Трех львов" забили Бекхэм, Оуэн и Райт-Филлипс. Украинцы ответить так и не смогли. Тот матч, к счастью, был товарищеским.