"Залишився рік". Злий геній українських команд оголосив про смертельну хворобу

75-річний фахівець відверто розповів про свій стан здоров'я. Він дізнався про онкологічне захворювання після того, як знепритомнів під час пробіжки. Скандинаву залишився жити щонайбільше рік.

"Кожен бачить мій хворобливий стан. І всі вважають, що це рак, і це справді так. Але я повинен боротися з ним якомога довше. Я знаю, що за найкращого сценарію маю приблизно рік, за найгіршого – ще менше. Або в найпозитивнішому випадку, припускаю, навіть довше. Я не думаю, що мої лікарі можуть бути впевнені на всі 100", – заявив Ерікссон.

Швед запевнив, що не зациклюється на хворобі. Він намагається концентруватися на позитивних речах, адже рак не завдає йому болю. За його словами, перебіг онкозахворювання можна сповільнити, але хворий – вже неоперабельний.

Хто такий Свен-Йоран Ерікссон

Шведський футболіст, тренер і функціонер. Ігрову кар'єру завершив у 27 років у складі скромної "Карлскуги" та вирішив бути тренером.

Натхненником новачка в ремеслі був граючий тренер останньої команди – Торд Гріп, який ставив на англійський стиль. Самостійну роботу розпочав із "Дегерфорса" в 1977 році, а перших успіхів досягнув із "Гетеборгом". Шведський гранд він тренував у 1979-1982 рр. і завоював 2 Кубка Швеції та Кубок УЄФА 1981/82.

Влітку 1982-го поїхав до Португалії заради роботи з "Бенфікою". За два періоди роботи з лісабонцями завоював 3 чемпіонські титули, Кубок і Суперкубок Португалії, дійшов до фіналів Кубка чемпіонів і Кубка УЄФА. У середині 80-х і фактичні всі 90-ті працював у Серії А з "Ромою", "Сампдорією" і "Лаціо", поповнивши колекцію трофеїв Скудетто 1999/2000, чотирма Кубками та двома Суперкубками Італії, Кубком кубків і Суперкубком УЄФА.

Пізніше працював зі збірними Англії, Мексики, Кот-д'Івуару, Філіппін, "Манчестер Сіті", китайськими клубами. Торік через стан здоров'я пішов із посади спортивного директора шведського "Карлстада".

Свен-Йоран Ерікссон проти команд із України

Турнірні шляхи шведа неодноразово перетиналися з вітчизняними колективами. Найчастіше підопічні зіркового тренера грали проти київського "Динамо".

На груповому етапі Ліги чемпіонів 1991/92 "Бенфіка" Ерікссона обмінялася домашніми перемогами з "біло-синіми". У столиці України "Динамо" мінімально перемогло з голом Саленка, а ось у Лісабоні на киян чекало фіаско з дублем свого ж вихованця Юрана (0:5).

Нове побачення відбулося у групі Ліги чемпіонів 1999/2000. Цього разу "Лаціо" Ерікссона двічі здолав "Динамо". У Римі "орли" здобули вольову перемогу (2:1) після голу Реброва. Натомість у Києві римляни перемогли напіврезервним складом завдяки автоголу Мамедова.

Однак, першим із Ерікссоном-тренером познайомився "Дніпро". Дніпропетровці протистояли "Бенфіці" шведа в чвертьфіналі Кубка чемпіонів 1989/90. Лісабонці здолали підопічних Євгена Кучеревського двічі – 1:0, 3:0. Та ж доля спіткала й донецький "Шахтар" на груповому етапі Ліги чемпіонів 2000/01. "Лаціо" Ерікссона двічі познущався над "гірниками" (3:0, 5:1).

Одного разу скандинав зустрівся зі збірною України. На чолі Англії він розбив "синьо-жовтих" у серпні 2004-го. У складі "Трьох левів" забили Бекхем, Оуен і Райт-Філліпс. Українці відповісти так і не спромоглися. Той матч, на щастя, був товариським.