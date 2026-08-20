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Остался один день: кому нужно обратиться в ПФУ за выплатой 3100 гривен

06:30 20.08.2026 Чт
3 мин
Не всем категориям выплатят эти деньги автоматически
aimg Елена Чупровская
Фото: кто должен успеть обратиться в ПФУ за деньгами (Getty Images)

Ко Дню Независимости часть украинцев ждет единовременная выплата, но получить деньги автоматически смогут не все. У некоторых остался буквально один рабочий день для оформления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Главное

  • До 3100 грн - такую разовую выплату могут получить отдельные категории украинцев ко Дню Независимости.
  • Не всем нужно обращаться в ПФУ - пенсионерам и некоторым получателям субсидий и льгот деньги начисляют автоматически.
  • Некоторым категориям заявление следует подать автоматически.
  • 21 августа - последний рабочий день перед праздником, когда можно обратиться в ПФУ лично.

Кому начислят деньги до 24 августа

В августе 2026 отдельные категории украинцев получат разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины. Ее размер зависит от статуса получателя и составляет от 450 до 3100 гривен.

Согласно постановлению Кабинета Министров №602 от 13 мая 2026 года, выплаты установили в следующих размерах:

  • 3100 гривен - людям с особыми заслугами перед Родиной, а также лицам с инвалидностью в результате войны I группы;
  • 2900 гривен - лицам с инвалидностью в результате войны II группы;
  • 2700 гривен - лицам с инвалидностью в результате войны III группы;
  • 1000 гривен - участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и отдельным категориям бывших узников нацистских лагерей;
  • 650 гривен - членам семей погибших ветеранов и погибших Защитников и Защитниц Украины, а также вдовам и вдовцам, определенным законом;
  • 450 гривен - участникам войны, бывшим узникам концентрационных лагерей, людям, насильно вывозимым на принудительные работы, и некоторым другим категориям.

Кто получит деньги без заявления

Для большинства получателей в 2026 году выплата будет начислена автоматически. Пенсионеры, имеющие на нее право, получат деньги вместе с пенсией в августе.

Автоматически средства должны поступить получателям жилищных субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг, если они не проходят военную службу. Таким гражданам дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Военнослужащим, проходящим службу, выплату направляют на счета воинских частей, учреждений и организаций, где они служат.

Кому придется обратиться в ПФУ самостоятельно

Обратиться в территориальный орган ПФУ нужно тем, кто имеет право на выплату, но:

  • не является пенсионером;
  • не получает жилищную субсидию или льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • не проходит военную службу.

Именно таким людям выплату не начислят автоматически - для ее получения нужно подать заявление.

У тех, кто хочет сделать это перед праздником лично, остается немного времени - пятница, 21 августа, будет последним рабочим днем перед Днем Независимости.

Если человек приобретет соответствующий статус до 24 августа, но деньги не поступят до 1 октября, он сможет обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

Подать документы можно тремя способами:

  • лично в отделении ПФУ;
  • почтой;
  • онлайн через веб-портал Пенсионного фонда.

В таком случае выплату должны произвести до 1 ноября.

Что еще известно о пенсиях в Украине

Тем временем юрист рассказала, при каких условиях Пенсионный фонд может отказать в выплате пенсии за границей или вообще прекратить уже назначенные средства.

По ее словам, само по себе наличие страхового стажа в Украине не гарантирует автоматического получения выплат за пределами государства – все зависит от конкретного международного соглашения со страной проживания.

Кроме того, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что минимальную пенсию в Украине планируют поднять до 6-7 тысяч гривен.

Для этого правительство хочет изменить формулу начисления и ввести накопительный уровень пенсионной системы.

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