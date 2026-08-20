Остался один день: кому нужно обратиться в ПФУ за выплатой 3100 гривен

Ко Дню Независимости часть украинцев ждет единовременная выплата, но получить деньги автоматически смогут не все. У некоторых остался буквально один рабочий день для оформления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
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В августе 2026 отдельные категории украинцев получат разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины. Ее размер зависит от статуса получателя и составляет от 450 до 3100 гривен.
Согласно постановлению Кабинета Министров №602 от 13 мая 2026 года, выплаты установили в следующих размерах:
Для большинства получателей в 2026 году выплата будет начислена автоматически. Пенсионеры, имеющие на нее право, получат деньги вместе с пенсией в августе.
Автоматически средства должны поступить получателям жилищных субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг, если они не проходят военную службу. Таким гражданам дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
Военнослужащим, проходящим службу, выплату направляют на счета воинских частей, учреждений и организаций, где они служат.
Обратиться в территориальный орган ПФУ нужно тем, кто имеет право на выплату, но:
Именно таким людям выплату не начислят автоматически - для ее получения нужно подать заявление.
У тех, кто хочет сделать это перед праздником лично, остается немного времени - пятница, 21 августа, будет последним рабочим днем перед Днем Независимости.
Если человек приобретет соответствующий статус до 24 августа, но деньги не поступят до 1 октября, он сможет обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.
Подать документы можно тремя способами:
В таком случае выплату должны произвести до 1 ноября.
Тем временем юрист рассказала, при каких условиях Пенсионный фонд может отказать в выплате пенсии за границей или вообще прекратить уже назначенные средства.
По ее словам, само по себе наличие страхового стажа в Украине не гарантирует автоматического получения выплат за пределами государства – все зависит от конкретного международного соглашения со страной проживания.
Кроме того, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что минимальную пенсию в Украине планируют поднять до 6-7 тысяч гривен.
Для этого правительство хочет изменить формулу начисления и ввести накопительный уровень пенсионной системы.