Остался один день: кому нужно обратиться в ПФУ за выплатой 3100 гривен

Главное До 3100 грн - такую разовую выплату могут получить отдельные категории украинцев ко Дню Независимости.

Не всем нужно обращаться в ПФУ - пенсионерам и некоторым получателям субсидий и льгот деньги начисляют автоматически.

Некоторым категориям заявление следует подать автоматически.

21 августа - последний рабочий день перед праздником, когда можно обратиться в ПФУ лично.

Кому начислят деньги до 24 августа

В августе 2026 отдельные категории украинцев получат разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины. Ее размер зависит от статуса получателя и составляет от 450 до 3100 гривен.

Согласно постановлению Кабинета Министров №602 от 13 мая 2026 года, выплаты установили в следующих размерах:

3100 гривен - людям с особыми заслугами перед Родиной, а также лицам с инвалидностью в результате войны I группы;

2900 гривен - лицам с инвалидностью в результате войны II группы;

2700 гривен - лицам с инвалидностью в результате войны III группы;

1000 гривен - участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и отдельным категориям бывших узников нацистских лагерей;

650 гривен - членам семей погибших ветеранов и погибших Защитников и Защитниц Украины, а также вдовам и вдовцам, определенным законом;

450 гривен - участникам войны, бывшим узникам концентрационных лагерей, людям, насильно вывозимым на принудительные работы, и некоторым другим категориям.

Кто получит деньги без заявления

Для большинства получателей в 2026 году выплата будет начислена автоматически. Пенсионеры, имеющие на нее право, получат деньги вместе с пенсией в августе.

Автоматически средства должны поступить получателям жилищных субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг, если они не проходят военную службу. Таким гражданам дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Военнослужащим, проходящим службу, выплату направляют на счета воинских частей, учреждений и организаций, где они служат.

Кому придется обратиться в ПФУ самостоятельно

Обратиться в территориальный орган ПФУ нужно тем, кто имеет право на выплату, но:

не является пенсионером;

не получает жилищную субсидию или льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг;

не проходит военную службу.

Именно таким людям выплату не начислят автоматически - для ее получения нужно подать заявление.

У тех, кто хочет сделать это перед праздником лично, остается немного времени - пятница, 21 августа, будет последним рабочим днем перед Днем Независимости.

Если человек приобретет соответствующий статус до 24 августа, но деньги не поступят до 1 октября, он сможет обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

Подать документы можно тремя способами:

лично в отделении ПФУ;

почтой;

онлайн через веб-портал Пенсионного фонда.

В таком случае выплату должны произвести до 1 ноября.

Что еще известно о пенсиях в Украине

Тем временем юрист рассказала, при каких условиях Пенсионный фонд может отказать в выплате пенсии за границей или вообще прекратить уже назначенные средства.