Перед зимой прайс-кэпы нужно повысить как минимум на 25%, - эксперт

По его словам, летом прайс-кэпы почти не ограничивали рыночные цены, однако ситуация меняется: дорожает газ в Европе, растут цены на электроэнергию на сопредельных рынках, а Украина уже сталкивается с последствиями новых российских обстрелов.

"То есть уже сейчас в сентябре цены достигали до 20 евроцентов за киловатт/час на смежных рынках. И это же ничего еще не было, ни похолодания, ни каких-либо других серьезных таких беспорядков", - сказал Рогозин.



Он подчеркнул, что зимой Украине может понадобиться больше газовой генерации и импорта. Если максимальная разрешенная цена на украинском рынке будет ниже рыночной в соседних странах, прайс-кэп может стать барьером для закупки необходимой электроэнергии.



"Я считаю, что сейчас есть все основания для того, чтобы увеличить максимальные прайс-кэпы и на РДН, и на ВДР, и на балансирующем рынке как минимум на 25%, по меньшей мере", - отметил Рогозин.