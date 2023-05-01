Осталось 150 метров. Польша почти достроила электронный барьер на границе с Беларусью

Строительство электронного заграждения на границе Польши и Беларуси практически завершено. До конца защитного барьера осталось всего 150 м, а построено уже 206 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя польской пограничной охраны Анны Михальской, которое приводит Polska Agencja Prasowa.

"На границе с Беларусью введено в действие уже 206 км барьера, оснащенного видеокамерами и датчиками движения, осталось достроить всего 150 м", - сказала она.

По ее словам, сделать это можно будет только летом, когда река Нарев, воды которой залили эту территорию, вернутся в свое обычное русло.

Защитная стена, состоящая из металлической сетки, должна оградить территорию Польши от проникновения нелегальных мигрантов с территории Беларуси. До введения в систему камер сотрудники пограничной охраны в ночное время не могли назвать точное количество нарушителей в группах, пытающихся проникнуть в Польшу.

А теперь благодаря системе мониторинга можно будет точно определять численность людей в группе.